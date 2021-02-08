Son dakika haberi... Muharrem İnce'nin CHP'den istifa açıklaması ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte neler olacak? Muhtemel gelişmeler ne olur? CHP'de istifaların devamı gelir mi? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Muharrem İnce'nin CHP'den istifa açıklaması ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte neler olacak? Muhtemel gelişmeler ne olur? CHP'de istifaların devamı gelir mi? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ARTÇI ŞOKLARI KALICI OLACAK"

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş:

Muharrem İnce'nin ilk çıkışında yaptığı basın toplantısında çok da çerçeve oluşturamamıştı. Hem iktidara karşı tedirgin hem acaba CHP'ye muhalefet yaparsam nasıl etki oluşur diye bir tedirginliği vardı. Bugün baktığımız zaman zaten İnce, muhtemelen böyle bir politika izleyecek. CHP'ye dönük mesajları çok ağırdı çok netti çok anlaşılırdı. Türk siyasetinde Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında doğrusu ne söylediği anlaşılan fazla lider yoktur. Kemal Bey'in konuşmasını başından sonuna dinleyin acaba ne dedi sorusu kimsenin aklında kalmıyor. Muharrem İnce biraz Süleyman Demirel tarzıyla muhtemelen anlaşılır net eleştiriler yapacak kamuoyunda. Muharrem İnce gibi birisi ayrılıyorsa bunun artçı şoklarının ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Aslında her cümlesinde bir yönüyle de CHP'den hangi nedenlerle ayrılacağının çerçevesini çizmiş oldu. Muhtemeldir ki ayrılmalar da olacaktır CHP'den. Buna adım adım konjonktürel olarak belli meselelere tepki olarak sırasıyla da ayrılabilirler.

ACİZLİKLERİNİ İLAN EDEN SÖYLEM

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu:

Ben Muharrem İnce'nin CHP sorgulamasının altını özellikle çizmek istiyorum. CHP'nin son kurultayında dostlarımızla iktidar olacağız söyleminin aslında iktidara aday bir partinin geldiği durumu göstermesi bakımından bir anlamda acizliğini ilan etmesi yönüyle ne kadar kritik ve talihsiz bir söylem olduğunu fakat İstanbul seçimleri üzerinden elde edilmiş motivasyonun genel siyasete taşıma çabasının CHP'deki yönetimle taban arasındaki ayrışmayı da giderek derinleştirdiğine ilişkin sözlerinin de altını çiziyorum.

SADECE CHP'YE MUHALEFET DEĞİL

Muharrem İnce'de gördüğüm hem CHP'ye artık sadece tabela partisidir sözleri de vardı aynı zaman Cumhur İttifakı'na muhalefet etmek gibi oldukça çapraşık ve bir o kadar iddialı bir çıkış stratejisi de kurguladığını da görüyorum. O yönüyle bakıldığında sadece CHP'ye muhalefet değil bir Cumhur İttifakı muhalefetini tanımlama ve uygulama konusunda kendisine misyon biçtiğini rol biçtiğini okuyorum.