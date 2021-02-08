Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı. Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan ve CHP'den istifa ettiğini açıklayan Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

CHP'DE BİR TABELA VAR SADECE

CHP ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum.

Kafamda siyah saç kalmamış durumdayım. Bu 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala cumhuriyetçiyim. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, diğer taraftan CHP ile mücadele etmiş insanlarla kol kola girmişlerdir. Ortada değer yoktur, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece.