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Son dakika: Muharrem İnce bugün CHP'den istifa etti: FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum

Son dakika haberine göre Memleket Hareketi ile partileşme kararı alan , E-devlet üzerinden istifa etti. İstifa öncesi 'da basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, 'nin artık bir tabeladan ibaret olduğunu belirtti. İnce, "Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri Sarozcuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye malesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum." diyerek istifasını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Son dakika: Muharrem İnce bugün CHP'den istifa etti: FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum

'nin e-Devlet üzerinden yaptığı 'den istifa başvurusu onaylandı. Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan ve CHP'den istifa ettiğini açıklayan Muharrem İnce, 'da basın toplantısı düzenledi.

Muharrem İnce bugün CHP'den istifa ediyor: FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum MUHARREM İNCE BUGÜN CHP'DEN İSTİFA EDİYOR: FETÖ'CÜLERİ SOROSÇULARI KORUYANLARLA YOLUMU AYIRIYORUM

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

CHP'DE BİR TABELA VAR SADECE
CHP ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum.

Kafamda siyah saç kalmamış durumdayım. Bu 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala cumhuriyetçiyim. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, diğer taraftan CHP ile mücadele etmiş insanlarla kol kola girmişlerdir. Ortada değer yoktur, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece.

FETÖ'CÜLERİ, SOROSÇULARI KORUYANLARLA YOLUMU AYIRIYORUM
Kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. Bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu arkadaşlardan ayrılıyorum.

YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ
Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek, özgüveni yüksek Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona girin koluma diyorum.

BUGÜN, BİRAZ SONRA CHP'DEN İSTİFA EDECEĞİM
Muharrem İnce, CHP'den ne zaman istifa edeceğine yönelik soruya "Bugün, biraz sonra CHP'den istifa edeceğim. Bunun bir gerekçesini de yazılı olarak göndereceğim" dedi.

CHP'DEN BAŞKA İSTİFALAR OLACAK MI?
Başka istifa konuları hakkında sorulara yanıt veren İnce, "bunu zamana bırakalım" dedi.

İSTİFA BAŞVURUSU ONAYLANDI
Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı.

3 CHP'Lİ VEKİL DE İSTİFA ETMİŞTİ
CHP'den ve 'in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.

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