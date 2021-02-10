Vatandaşlar CHP’deki istifaları 'Muharrem İnce etkisi' olarak yorumladı

CHP'DEKİ İSTİFALARININ NEDENİ SORULDU

CHP'de gerçekleşen istifalara dayanarak 'Sizce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin istifa sebebi hangisidir?' sorusuna ise, vatandaşların yüzde 51'i 'CHP yönetiminden memnuniyetsizlik' yüzde 21'i 'Muharrem İnce etkisi' yüzde 17'si 'Muhalefete yönelik operasyon' yüzde 11'i ise, 'Kişisel siyasi ikbal' olarak değerlendirdi.

İSTİFALAR İNCE'Yİ GÜÇLENDİRİR

'Memleket Hareketi' ile ilgili katılımcılara 'CHP'den istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusu yöneltildi. Soruya vatandaşların yüzde 42.5'i "Muharrem İnce'nin memleket hareketini zayıflatır" derken yüzde 57.5'i ise "Muharrem İnce'nin memleket hareketini güçlendirir" dedi.