CHP'de istifa dalgası! 2 eski milletvekili Muharrem İnce ile hareket edecek
CHP'de iki eski milletvekili daha istifa etti. CHP'de yaşanan parti içi kavgaların önüne geçilmesi için eski genel başkanlarla görüşen 3 eski milletvekilinden ikisi Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın istifa etti.
CHP'nin geçmiş genel başkanlarına geçtiğimiz günlerde ziyarette bulunan ve parti içinde yaşananlardan rahatsızlıklarını dile getiren eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın, Muharrem İnce'nin istifasını açıklamasının ardından CHP'den istifa etti.
İki ismin de geçtiğimiz gün CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı öğrenildi.
Dudu ve Akalın'a ziyaretlerinde eşlik eden Metin Lütfi Baydar ise istifa etmedi.
Baydar'ın Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirmeden İnce'nin açıklama yapmasını etik bulmadığı ve partisinden istifa etmediği öğrenildi.
İZMİR'DE İSTİFALAR GELDİ
İzmir Tire'de Muharrem İnce'yi destekleyen bir grup, CHP'den istifa etti. İstifa eden grup, Yeni Mahalle'de bir araya geldi. Grup adına basın açıklaması yapan İlhan Ersöz, CHP yöneticilerinin "halkın derdine derman olamadığını" savundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, parti tabanının duyduğu sıkıntıları dahi göremediğini ileri süren Ersöz, şunları kaydetti:
"Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet, Türkiye'nin kaderi olamaz. Türkiye sahipsiz değildir. Bizler burada yollarımızı ayırıyoruz. Tire CHP üyeleri Memleket Hareketi öncüleri olarak bizler, çok sevdiğimiz, yıllarca emek verdiğimiz partimizden üzülerek ayrılıyoruz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı, daha aydınlık yarınlar için milletimizle beraber Memleket Hareketi'nde toplanıyoruz."
Ersöz, istifa edenlerin sayısının 329 olduğunu, bunun daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.