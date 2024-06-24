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CHP’de kavga büyüyor! Özdil'den Özel'e 'kibir' eleştirisi: "Yanlış üstüne yanlış yaptı"

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 21:07
Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen haftadan bu yana en önemli gündem maddelerinden biri Özgür Özel'le, gazeteci Yılmaz Özdil arasında yaşanan polemik. Özgür Özel, Yılmaz Özdil'i eski bir köşe yazısı üzerinden eleştirip, "bidon kafalı" göndermesi yapmıştı. Ona cevap veren Yılmaz Özdil'se giderek sözlerinin şiddetini arttırıyor. Özdil, son olarak CHP liderini ekranlara düelloya çağırdı.
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