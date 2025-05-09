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CHP’de gözler 26 Mayıs’a çevrildi! Kılıçdaroğlu ifadeye gitmeyecek

CHP’de gözler 26 Mayıs’a çevrildi! Kılıçdaroğlu ifadeye gitmeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 09:09
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay ile 21'inci Olağanüstü Kurultay davaları birleştirilmişti. Davanın duruşması 26 Mayıs'ta görülecek. Soruşturma da Kılıçdaroğlu da mağdur sıfatı ile ifadeye çağrıldı. Ancak Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmeyeceğini açıkladı. Peki kulislerde neler konuşuluyor? Ayrıntılar haberimizde...
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CHP’de gözler 26 Mayıs’a çevrildi! Kılıçdaroğlu ifadeye gitmeyecek
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