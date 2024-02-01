CHP'de 'eş başkanlık' tartışması! Yaşanan ayrışma tablosu seçimlere nasıl etki edecek?

Siyasetin gündemi oldukça yoğun. Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP hazırladığı projeleri vatandaşa anlatması gereken şu zamanlarda parti içindeki kaos ve hesaplaşmalarla uğraşmaya devam ediyor. CHP üçe bölünmüş durumda bunlar Özgür Özel’i destekleyenler “Özgürcüler” Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenler “Ekremciler” ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyip olası kötü senaryoda CHP’ye dönmesini bekleyen “1 Nisancılar” olarak adlandırılıyor. Peki yaşanan ayrışma tablosu seçimlere nasıl etki edecek? A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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