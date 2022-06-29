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CHP’de dolarla vekil iddiası! AK Partili Bülent Turan: CHP zan altında

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Giriş: 29.06.2022 08:53
CHP'de ‘dolar ile vekil oldular’ iddiası siyaseti sarstı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu iddialar karşısında CHP sessiz kalamaz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaset skandalıyla göreve geldiğini hatırlattı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u konunun araştırılması için göreve davet etti. CHP’li Özgür Özel ile Bülent Turan arasında sosyal medyada polemik yaşandı.
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CHP zan altında
"CHP zan altında"
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