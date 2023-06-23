CHP'de "değişim" sancısı! Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na kapıyı kapattı mı?

CHP’ Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim mağlubiyetinin ardından 2. kez çıktığı canlı yayında kendisine karşı koltuk savaşı veren Ekrem İmamoğlu’na kapıları kapattı ve görevine devam edecek mesajı verdi. CHP’den konulacağını anlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise “CHP’de FETÖ’cüler cirit atıyor” diyerek yeni bir tartışmanın fitili ateşledi. Tanju Özcan, Meral Akşener’in Mansur Yavaş’ın adaylığına güvenerek masadan kalktığını ama Yavaş’ın Akşener’e oyun oynadığını söyledi. CHP ve İYİ Parti’de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’na kapıları kapattı mı? İmamoğlu bundan sonra ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.

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