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25.10.2019

CHP’de çifte standart! ‘YPG terör örgütü değil’ demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş’in partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etmesinin ardından gözler yeniden FETÖ-CHP ilişkisine çevrildi. CHP yönetimi, “YPG’ye terör örgütü değil” diyenlere, terörist cenazesinde gözyaşı dökenlere ses çıkarmazken, FETÖ’ye karşı tepkilerini dile getiren ve CHP’nin örgütle olan ilişkisini deşifre edenlere karşı disiplin mekanizmasını devreye sokuyor. Daha önce de parti içerisinde, Birgül Ayman Güler ve Yıldıray Sapan gibi isimler de CHP’nin FETÖ’yle olan ilişkilerini itiraf etmişler ve disiplin kuruluna sevk edilerek ihraç edilmişlerdi. CHP’nin çifte standardı gözler önüne serildi. CHP'de 'YPG ve PYD için terör örgütü değildir' ifadeleri daha önce de, Barış Pınarı Harekatı için 'savaş' ifadesi kullanan, partisinin tezkereye evet demesine tepki gösteren İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından kullanılmış ancak herhangi bir disiplin süreci işletilmemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2014 yılında YPG'yi "terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü" söylemişti.

30 MART SEÇİMLERİNDE CEMAATLE İTTİFAK YAPTIK"

CHP eski İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler "Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı, cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi'yle yürüdüğünü hepimiz gördük" demişti.


"PARTİMİZ İNKAR ETSE DE BU YAŞANDI"

Güler, "Çok zor ama uygulamalar çok önemli. Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı, cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi'yle yürüdüğünü hepimiz gördük" şeklinde konuşmuştu.

YILDIRAY SAPAN: CHP'Yİ HANGİ GÜÇLERİN YÖNETTİĞİ BELLİ DEĞİL

CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP'ye FETÖ'den adamlar geldiğini vurgulayarak, CHP'deki cumhuriyetçilik ve laiklik gibi kavramların yok olmaya başladığını belirten Sapan, CHP'yi hangi güçlerin yönettiğinin belli olmadığını söylemişti.

Eski CHPli vekil: Bu CHPye oy verirseniz FETÖye oy verirsiniz ESKİ CHP'Lİ VEKİL: BU CHP'YE OY VERİRSENİZ FETÖ'YE OY VERİRSİNİZ



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın FETÖ'nün sözde belediyeler imamı olduğu iddiasıyla cezaevinde bulunan Erkan Karaarslan ile iş yaptığını öne süren Sapan, şöyle konuştu: "FETÖ ile iş tutan adam CHP'li olur mu? DSP olarak Muratpaşa'dan FETÖ zihniyetini çıkartacağım. Muratpaşa'nın adı FETÖ ile anıldığı için ilçenin adını 'Adalya' olarak değiştireceğim. CHP'li seçmene sesleniyorum. Gerçekler bunlar. Sizi kandırıyorlar. Şu an ki CHP organik CHP değil. Kirli ilişkiler, rant peşinde. Belediyeleri paylaşma peşinde. Bunlara oy vermeyin. Burada Ümit Uysal'a oy veren FETÖ'ye oy vermiş olur. Bunlara bu tokadı atmamız lazım ki yeni CHP eski düzene gelsin. Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net."

Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’ ESKİ CHP'Lİ VEKİL YILMAZ ATEŞ'TEN FETÖ İTİRAFI! ''CHP, FETÖ'YE TESLİM OLDU''

Son olarak CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ'ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etti. .Ateş, ''Ben o dönemin MYK'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.'' dedi.

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