CHP’de çifte standart! ‘YPG terör örgütü değil’ demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
30 MART SEÇİMLERİNDE CEMAATLE İTTİFAK YAPTIK"
CHP eski İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler "Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı, cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi'yle yürüdüğünü hepimiz gördük" demişti.
"PARTİMİZ İNKAR ETSE DE BU YAŞANDI"
Güler, "Çok zor ama uygulamalar çok önemli. Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı, cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi'yle yürüdüğünü hepimiz gördük" şeklinde konuşmuştu.
YILDIRAY SAPAN: CHP'Yİ HANGİ GÜÇLERİN YÖNETTİĞİ BELLİ DEĞİL
CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP'ye FETÖ'den adamlar geldiğini vurgulayarak, CHP'deki cumhuriyetçilik ve laiklik gibi kavramların yok olmaya başladığını belirten Sapan, CHP'yi hangi güçlerin yönettiğinin belli olmadığını söylemişti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın FETÖ'nün sözde belediyeler imamı olduğu iddiasıyla cezaevinde bulunan Erkan Karaarslan ile iş yaptığını öne süren Sapan, şöyle konuştu: "FETÖ ile iş tutan adam CHP'li olur mu? DSP olarak Muratpaşa'dan FETÖ zihniyetini çıkartacağım. Muratpaşa'nın adı FETÖ ile anıldığı için ilçenin adını 'Adalya' olarak değiştireceğim. CHP'li seçmene sesleniyorum. Gerçekler bunlar. Sizi kandırıyorlar. Şu an ki CHP organik CHP değil. Kirli ilişkiler, rant peşinde. Belediyeleri paylaşma peşinde. Bunlara oy vermeyin. Burada Ümit Uysal'a oy veren FETÖ'ye oy vermiş olur. Bunlara bu tokadı atmamız lazım ki yeni CHP eski düzene gelsin. Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net."
Son olarak CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ'ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etti. .Ateş, ''Ben o dönemin MYK'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.'' dedi.
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