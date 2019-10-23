Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’

Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş, CHP’nin FETÖ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etti. Ateş, ‘’MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.’’ İfadelerini kullandı.