09 Mart 2024, Cumartesi
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CHP'de Afyon sonrası İzmir bombası! Şimdi de Cemil Tugay kazan kaldırdı! Tunç Soyer ile İmamoğlu hedefte: Dünden beri içim acıyor
CHP yerel seçim hazırlıklarına parti içindeki hesaplaşma ve kaos içinde giderken üst üste farklı illerde patlayan olaylarla iyice karıştı. Özellikle Afyon'da patlayan Burcu Köksal krizinin ardından şimdi de İzmir'de işler karıştı. Adaylığı parti içinde ve İzmir'de büyük tepki çeken ve pasifliğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'na destek için giden Tunç Soyer'i eleştirdi. Tugay dünden beri içinin acıdığını ifade ederken "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor." dedi.