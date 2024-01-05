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CHP'de adaylık krizi! A Haber'de bomba kulis! Özgür Özel'den İmamoğlu'na ayar: Gel koltuğa sen otur!

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Giriş: 05.01.2024 09:16
CHP'de Parti Meclisi belediye başkanı adaylarını belirlemek adına bugün toplanacakken partide yeni krizlerin çıktığı gündeme bomba gibi düştü. A Haber'de açıklamalarda bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi bomba bir kulis bilgisini paylaştı. Selvi, "Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’e 'Bodrum’da mevcut belediye başkanı Ahmet Aras olacak' diyor. Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu’na 'o zaman gel bu koltuğa sen otur' diyor. İmamoğlu bu cevabın ardından telefonu yüzüne kapatıyor." dedi.
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