CHP’de aday mesaisi! Gözler İzmir, Antalya ve Muğla adaylarına çevrildi

CHP’de aday belirleme mesaisi sürüyor. Gözler İzmir, Antalya ve Muğla adaylarına çevrildi. İzmir'de mevcut belediye başkanı Tunç Soyer yeniden aday olmak istiyor. Antalya'da ise mevcut Başkan Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal arasında kıyasıya bir rekabet var. Muğla'da ise mevcut Başkan Osman Gürün aday olmadığını açıklamıştı. Peki bu kentlerde hangi isimler adaylığa daha yakın? Mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilecek mi? İşte ayrıntılar…

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