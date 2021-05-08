CHP’de 650 milyon kavgası! Yönetime rest çekti, 650 milyon yargıya taşınıyor

CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in, partinin kasasındaki 650 milyonun hesabını sorması üzerine Kılıçdaroğlu yönetimi Çiçek'i mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Paranın peşini bırakmamakta kararlı olan Çiçek ise parti yönetimine ''hodri meydan'' diyerek rest çekti. Karşılıklı suçlamalarla tansiyon her geçen gün yükseliyor. CHP’de büyüyen "650 milyon nerede?" tartışmasını ve yalan siyasetinin perde arkasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.