CHP’de 6 Nisan muamması! Kemal Kılıçdaroğlu aday mı?

CHP'de olağanüstü kurultay için geri sayım başladı. Gözlerin çevrildiği isim eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olup olmayacağı ile ilgili konuştu, “Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye ifadem olmadı'' dedi. Kılıçdaroğlu, “Kurultayda kim seçilirse, doğrusu o olur." ifadelerini kullandı. Kulislerde bazı delegelerin Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar…

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