03 Mart 2023, Cuma
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CHP yandaşı İsmail Saymaz 6'lı koalisyondaki kavgayı anlattı: "Belediye başkanları görevine devam edecek" resti
Adayı açıklama iddiasıyla bir kez daha bir araya gelen ve yine isim duyurma konusunda somut bir adım atamayan 6'lı koalisyonda tansiyon yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, masaya anket sonuçlarını saçtı. CHP liderine açıkça "kazanamazsın" mesajı veren Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan kavgayı CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz anlattı.