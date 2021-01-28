A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran CHP'nin son dönemde sertleşen dilini ve "militan" söylemini yorumladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilini sertleştirerek parti içindeki tecavüz olaylarının üstünü örtmeye çalıştığını belirten Duran, Kılıçdaroğlu'nun bir diğer amacının ise Millet İttifakı'nı bu dil çevresinde toplamak olduğunu ifade etti. Burhanettin Duran ayrıca CHP ve İYİ Parti'nin HDP'nin üzerindeki baskıyı azaltarak partiyi meşru gösterme amacı taşıdığını belirtti.

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP'nin son dönemde sertleşen dilinin nedenlerini yorumladı.

TACİZ VE TECAVÜZÜ ÖRTMEK İSTİYORLAR

CHP'nin geçmişte de sert bir siyaset uyguladığını söyleyen Burhanettin Duran bu durumun partinin taciz ve tecavüz skandallarını örtme amacı taşıdığını belirtti.

CHP NEDEN BU KADAR SERTLEŞİYOR?

Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi içindeki sorunları örtmek için dilini sertleştirerek asıl konuları unutturmaya çalıştığını söyleyen Duran, ayrıca CHP Genel Başkanının Millet İttifakı'nı bu dil çevresinde toplamak istediğini ifade etti.

MEŞRULUĞU SORGULUYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece Başkan Erdoğan'ı hedef almadığını belirten Duran, "sözde Cumhurbaşkanı" sözüyle Kılıçdaroğlu'nun meşruluğu da sorguladığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun çiftçi,esnaf, öğretmen gibi meslek gruplarını da hedef alarak elitist ve vesayetçi bir dil kullandığını belirtti.

HDP'NİN ÜSTÜNDEKİ BASKIYI AZALTMAK İSTİYORLAR

Millet İttifakı ve HDP'nin baskı altında olduğunu söyleyen Duran, HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığında teröristbaşı Öcalan'ın afişlerinin bulunmasına CHP ve İYİ Parti'nin sessiz kaldığını ifade etti. Duran, İttifakın amacı HDP'nin üstündeki baskıyı azaltmak ve partiyi meşru göstermek olduğunu söyledi.