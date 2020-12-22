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Kılıçdaroğlu öğretmenlerden sonra çiftçileri hedef aldı: AK Parti’ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak

’deki grup toplantısında ’ye oy veren çiftçilere seslenen  Genel Başkanı Kemal , "İlk seçimde siz hala gidip AK Parti’ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil" dedi. Geçtiğimiz ay da iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Kılıçdaroğlu öğretmenlerden sonra çiftçileri hedef aldı: AK Parti’ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Çiftçiler ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren çiftçileri hedef alarak şunları söyledi: "Mardin'de en çok oyu alan parti AK Parti. Konya ve Şanlıurfa'da da aynı şekilde. Bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil."



ÖĞRETMENLERE DE SALDIRMIŞTI
Geçtiğimiz ay da iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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