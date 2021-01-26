CHP'li başkandan çeşme başında tecavüz!

"ASPİRİNLİ KOLA İLE DÜŞÜK YAPTIM"

CHP'li başkandan hamile kaldığını ifade eden Nurcan Y. sonraki süreci de şu sözlerle aktardı: "Köpekler hamile kaldığı zaman, düşük yapmaları için kolaların içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım, onu içtim. 1 hafta kadar karnım sürekli ağrıdı ancak sonrasında düşük yaptım."