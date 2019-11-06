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06.11.2019
CHP'li Veli Ağbaba öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu
Muğla'da teröristlerle tanışan sonrasında YPG saflarına katılan ve Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in Meclis'te CHP'li Veli Ağbaba'yı ziyaret ettiği ve terör yandaşı tıp öğrencileri için destek istediği video ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor.
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