YPG ile Muğla'da tanışan ve örgüte katılan Ceren Güneş etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
Suriye’de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan Ceren Güneş’in Muğla’da düzenlenen eylemde örgüt yandaşlarıyla tanışıp YPG’ye katıldığı ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor. Teröristlere yurt içinde ve yurt dışında nefes aldırmayan Mehmetçik, Türkiye sınırlarını güvenli hale getirdi.
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