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YPG ile Muğla'da tanışan ve örgüte katılan Ceren Güneş etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
TERÖRİSTLERLE TANIŞMANIN SONU MEZAR OLDU!

’de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan ’in ’da düzenlenen eylemde örgüt yandaşlarıyla tanışıp ’ye katıldığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor. Teröristlere yurt içinde ve yurt dışında nefes aldırmayan Mehmetçik, sınırlarını güvenli hale getirdi.

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