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CHP'li Veli Ağbaba öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
YPG'Lİ TERÖRİSTİN SKANDAL GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

'da teröristlerle tanışan sonrasında saflarına katılan ve 'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist 'in Meclis'te 'li 'yı ziyaret ettiği ve terör yandaşı tıp öğrencileri için destek istediği video ortaya çıktı. hızla yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor.

'da terör örgütü / yandaşlarıyla tanışıp örgüte katılan terörist , 'de etkisiz hale getirilmişti. yankı uyandıran haber sonrası yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

CHP'li Veli Ağbaba öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu CHP'Lİ VELİ AĞBABA ÖLDÜRÜLEN YPG'Lİ TERÖRİST CEREN GÜNEŞ'İ MECLİS'TE KONUŞTURMUŞTU

TEPKİ YAĞIYOR

Terörist Ceren Güneş'in, PKK'ya katılmadan önce Meclis'te 'li 'yı ziyaret etmiş ve tutuklu terör örgütü yandaşı tıp öğrencileri için destek istemiş. Sosyal medyada yayılan videoya ise sert tepkiler geliyor.

YPG ile Muğla'da tanışan ve örgüte katılan Ceren Güneş etkisiz hale getirildi YPG İLE MUĞLA'DA TANIŞAN VE ÖRGÜTE KATILAN CEREN GÜNEŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'YA KATILDI

Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Güneş, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı. Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Ceren Güneş, ardından soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı.

STETOSPOKLA POZ VERMİŞ

YPG üniformasını giyerek çatışmalara katılan Güneş, girdiği çatışmalarda etkisiz hale getirildi. Öldürülme haberleri büyük yankı uyandırırken, Güneş'in Meclis'te, Veli Ağbaba ile olan görüntüleri ortaya çıktı. Tutuklu terör yandaşları tıp öğrencileri için destek isteyen Güneş poz vermişti.

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