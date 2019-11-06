CHP'li Veli Ağbaba öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu
Muğla'da teröristlerle tanışan sonrasında YPG saflarına katılan ve Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in Meclis'te CHP'li Veli Ağbaba'yı ziyaret ettiği ve terör yandaşı tıp öğrencileri için destek istediği video ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor.
Muğla'da terör örgütü PKK/YPG yandaşlarıyla tanışıp örgüte katılan terörist Ceren Güneş, Suriye'de etkisiz hale getirilmişti. Sosyal medyada yankı uyandıran haber sonrası yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.
TEPKİ YAĞIYOR
Terörist Ceren Güneş'in, PKK'ya katılmadan önce Meclis'te CHP'li Veli Ağbaba'yı ziyaret etmiş ve tutuklu terör örgütü yandaşı tıp öğrencileri için destek istemiş. Sosyal medyada yayılan videoya ise sert tepkiler geliyor.
PKK'YA KATILDI
Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Güneş, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı. Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Ceren Güneş, ardından soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı.
STETOSPOKLA POZ VERMİŞ
YPG üniformasını giyerek çatışmalara katılan Güneş, girdiği çatışmalarda etkisiz hale getirildi. Öldürülme haberleri büyük yankı uyandırırken, Güneş'in Meclis'te, Veli Ağbaba ile olan görüntüleri ortaya çıktı. Tutuklu terör yandaşları tıp öğrencileri için destek isteyen Güneş poz vermişti.
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