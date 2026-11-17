Sözcü Medya Grubu'na operasyon! Kayyum atandı, 4 kişi gözaltında

Sabah saatlerinde Sözcü Medya Grubu'na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 şirkete ve Sözcü Medya Kuruluşu'na kayyum atanarak TMSF görevlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Sözcü TV ve gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında FETÖ/PDY suçlamaları ile MASAK incelemesine dayanan tespitler yer alırken, aralarında şirket yetkilisi, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan vekilinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.