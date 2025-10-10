10 Ekim 2025, Cuma

CHP Samandağ ilçe kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu

Giriş: 10.10.2025 10:05
Hatay'da CHP'nin Samandağ ilçe kongresinde yine kavga çıktı. Eski CHP yönetimi eleştirilince salon savaş alanına döndü yumruklar havada uçuştu.
