CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul’da eylemler 3 gün yasaklandı

CHP tarafından İl Yönetim değişikliği bahane edilerek provokasyon çağrı yapıldı. Bu çağrının hemen ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından yapılan açıklamada İstanbul'un 6 ilçesinde 7-10 Eylül tarihleri arasında tüm gösteri ve eylemler yasaklandığı duyuruldu. Vali Davut Gül de yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır." dedi. Detayları A Haber Muhabiri Erşan Karaca aktardı.