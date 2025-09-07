07 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul'da eylemler 3 gün yasaklandı
CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul’da eylemler 3 gün yasaklandı

CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul'da eylemler 3 gün yasaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2025 20:47
CHP tarafından İl Yönetim değişikliği bahane edilerek provokasyon çağrı yapıldı. Bu çağrının hemen ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından yapılan açıklamada İstanbul'un 6 ilçesinde 7-10 Eylül tarihleri arasında tüm gösteri ve eylemler yasaklandığı duyuruldu. Vali Davut Gül de yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır." dedi. Detayları A Haber Muhabiri Erşan Karaca aktardı.
CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul’da eylemler 3 gün yasaklandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda neler oluyor?
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor?
Bakan Işıkhan: Her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik
Bakan Işıkhan: Her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik"
CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul’da eylemler 3 gün yasaklandı
CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul'da eylemler 3 gün yasaklandı
Türkiye-İsrail geriliminin sonu nereye varır?
Türkiye-İsrail geriliminin sonu nereye varır?
Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var
"Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var"
CHP’de gözler pazartesi gününde
CHP'de gözler pazartesi gününde
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Kabine’nin ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci! Masada başka neler var?
Kabine'nin ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci! Masada başka neler var?
Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği aile A Haber'e konuştu
Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu!
Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu!
CHP’li Uyanık’tan şaibeli kurultay itirafları!
CHP'li Uyanık'tan şaibeli kurultay itirafları!
Askerlerden Amerika’ya ayağa kalkın çağrısı!
Askerlerden Amerika'ya "ayağa kalkın" çağrısı!
Daha Fazla Video Göster