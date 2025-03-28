28 Mart 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
CHP neden kutuplaştırma peşinde? Gençleri neden manipüle edip kullandı?
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecinde CHP lideri Özgür Özel sokak çağrısı yaptı ve yolsuzluğu perdelemeye çalıştı. Sokağa çıkan gençleri manipüle eden CHP sonrasında arkasına bile bakmadı. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber’de devletin merhametini göstermesi için çağrı yaptı.