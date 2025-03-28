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CHP neden kutuplaştırma peşinde? Gençleri neden manipüle edip kullandı?

CHP neden kutuplaştırma peşinde? Gençleri neden manipüle edip kullandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 11:26
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecinde CHP lideri Özgür Özel sokak çağrısı yaptı ve yolsuzluğu perdelemeye çalıştı. Sokağa çıkan gençleri manipüle eden CHP sonrasında arkasına bile bakmadı. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber’de devletin merhametini göstermesi için çağrı yaptı.
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CHP neden kutuplaştırma peşinde? Gençleri neden manipüle edip kullandı?
CHP gençleri neden manipüle edip kullandı?
CHP gençleri neden manipüle edip kullandı?
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