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Meclis'te CHP'ye Berat Albayrak tepkisi: Yalan ve iftiradan artık vazgeçin!

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Giriş: 23.02.2021 12:43
CHP'nin, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırı siyasetine Meclis'ten sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekilleri ile milletvekillerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

CHP'nin, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırı siyasetine Meclis'ten sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekilleri ile milletvekillerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

CHP'NİN İFTİRA SİYASETİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İşte o tepkiler:

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Maliye ve Hazine Eski Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile ilgili yapmış oldukları iftira hakaret ve devletin anayasal düzenine güvensizlik oluşturma gayretlerine tanık oluyoruz. Ürettiği yalan ve iftiraların tek bir amacı vardır. Türkiye'de ne kadar Türkiye karşıtı kast eden yapılar varsa onların ekmeğine yağ sürmektir. Parti içi yalana dolana maalesef cinsel istismara kendi parti yöneticilerinin birbirleri ile ilgili kavgalarına siyaset rekabetlerine kendi iç çatışmalarına baktığımız zaman bu tür yalanlarla dolanlarla örgütülebilecek aşamayı çoktan geçti. Türkiye'de CHP'nin milli güvenlik sorunu teşkil eden adeta beşinci kol faaliyeti yürüten bu siyaseti milletimiz nezdinde deşifre olmuştur.

AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın: Bu aynı zamanda aile değerlerine yapılan bir saldırıdır. Onun şahsından aile değerlerine yapılan saldırıdır.

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: Berat Albayrak bu milletin yüz akı birisidir. Yiğitçe duruşuyla muhalefeti susturan dut yemiş bülbüle döndüren bir isimdir.

AK Parti Hrzurum milletvekili Hüseyin Yayman: Berak Albayrak Bakanımız bizim için çok çok değerlidir. Türkiye'nin yetişmiş devlet adamlarından birisidir. CHP gitsin başka sahalarda oynasın CHP kendi içindeki taciz ve tecavüz olaylarıyla uğraşsın.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: CHP tarafından gerçek dışı ve bir takım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum.

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