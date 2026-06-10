CHP MYK başladı! Grup krizi ve ihraçlar gündemde

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor, kaosun merkezi haline gelen Genel Merkez’de 'ateş hattı' kuruldu! Meclis çatısı altında yaşanan o dehşet anları ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik atılan şok sloganların ardından bugün kritik MYK toplantısı için düğmeye basıldı. Partiyi sarsan 'çift başlılık' krizinde Kılıçdaroğlu, kendisine bayrak açan muhalifleri partiden arındırmak için tarihi bir tasfiye harekatı başlatıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi önünden sıcak temasın ve partiyi bekleyen o kritik ihraç sürecinin tüm detaylarını aktardı.