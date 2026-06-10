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İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz AK Parti'de

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a AK Parti Grup Toplantısı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat parti rozetini taktı.

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