CHP milletvekili Yunus Emre'den PKK'ya yerel özerklik verileceği iması: İktidara gelirsek engelleri kaldıracağız

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklamasının ardından HDP'ye yaptığı ziyarette verdiği mesajlar Kandil'i sevindirirken özellikle CHP Milletvekili Yunus Emre'den flaş bir çıkış daha geldi. Emre CHP kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde terör örgütü PKK’nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini ima etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş dönemde yaptığı açıklamada "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorsanız bana oy vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...