12 Nisan 2023, Çarşamba
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CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na liste isyanı! Küçük ortaklar rahatsız etti
Türkiye adım adım seçimlere giderken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından şimdi de liste krizi patlak verdi. 4 küçük ortağın CHP listelerinden seçime katılması bir krize dönüşürken özellikle Sadullah Ergin hakkında yaşanan kaos koalisyonda gündemdeki yerini koruyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında küçük ortaklardan 40'ya yakın ismi kendi listelerinden aday gösteren CHP'ye isyan etti. Saymaz "CHP'liler kendilerini görmediği listelere hangi motivasyonla oy verecekler?" ifadelerini kullanırken "Toplam 40 vekili ankete göre mi teamüle göre mi verdiniz?" dedi. İşte detaylar...