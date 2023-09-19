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CHP medyası isyanda: Elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik

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Giriş: 19.09.2023 12:22
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası büyük bir kaos yaşanan 8'li koalisyonda Meral Akşener köprüleri atarken yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu. Seçmenlerinde de büyük hayal kırıklığı yaratan Millet İttifakı'na CHP yandaşı Sözcü TV'ye konuşan Gazeteci Ali Haydar Fırat isyan etti. CHP'de büyük bir travmanın yaşandığını söyleyen Fırat "Elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik. Bir süreç bu kadar mı kötü yönetilir?" dedi. İşte detaylar...
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