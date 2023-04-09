09 Nisan 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP listesinden milletvekili adayı olan Cemal Enginyurt’un o sözleri yeniden gündem oldu: CHP ile mi bir olacaktık?
HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyonda CHP listesinden milletvekili adayı olan Cemal Enginyurt'un 2019'daki sözleri bir kez daha gündem oldu. MHP'den ayrılarak gömlek değiştiren sözde milliyetçi Enginyurt o dönemde, HDP ve terör örgütü PKK'yı kastedip, Akşener ile Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Nasıl ülkücü katillerinin yanında yer alırlar?” demişti. Ayrıca şimdi aynı sofraya oturduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba için ise "Hain" kelimesini kullanmıştı. Enginyurt bununla da kalmayarak CHP’nin devşirme İstanbul Belediyesi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu da aşağılayan ifadeleri arşivden çıkanlar arasında yer aldı.