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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek? Canlı yayında sert tepki: Bu zulmün müsebbibi CHP!

A Haber
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Giriş: 16.11.2021 09:38
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek? Helalleşmenin altını nasıl dolduracak? Türkiye'ye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşilecek? AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas konu ile ilgili A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Arvas, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Bu zulmün müsebbibi CHP kimden helallik dileyecek? Acıtmadığı, yaralar bırakmadığı bir kesim yok ki." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek? KILIÇDAROĞLU KİMLERLE HELALLEŞECEK?
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Kimlerle helalleşecek?
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