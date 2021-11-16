CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek? Canlı yayında sert tepki: Bu zulmün müsebbibi CHP!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek? Helalleşmenin altını nasıl dolduracak? Türkiye'ye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşilecek? AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas konu ile ilgili A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Arvas, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Bu zulmün müsebbibi CHP kimden helallik dileyecek? Acıtmadığı, yaralar bırakmadığı bir kesim yok ki." ifadelerini kullandı.

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