CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adana Yumurtalık'taki 20 milyar dolarlık projeye çökmeye çalıştı! Vaatler sallama projeler çalıntı

14 Mayıs seçimlerine sadece günler kaldı. Anket sonuçlarında umduğunu bulamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bol keseden salladığı vaatlerinin yanında daha önce AK Parti tarafından yapılan ya da tamamlanmak üzere olan projeleri de ekledi. Geçtiğimiz günlerde "Şehit ailelerine ÖTV'siz araç" ve "Asgari ücretten verginin kaldırılması" gibi AK Parti tarafından daha önce yapılan icraatleri yapmayı vadeden CHP lideri, şimdi de Bakanlık tarafından imza aşamasında olan Adana Yumurtalık'ın endüstri ve enerji bölgesi olması projesini sahiplenmeye kalktı.