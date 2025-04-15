CHP kurtarıcısını Batı’da mı arıyor? Özgür Özel’den Batı’ya seri şikayet silsilesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası verdiği röportajlar ve yaptığı görüşmelerle Türkiye'yi seri şekilde Batı'ya şikayet eden Özgür Özel tepkilerin odağında. Özel son olarak İngiliz medyası Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti. Gelinen noktada ana muhalefet partisine dış vesayet ve mandacılık arayışında olduğu eleştirileri de yapılıyor. Perde arkasındaki nedeni, yapılan açıklamalar ve gazetecilerin değerlendirmeleri üzerinden derlediğimiz analiz haberimizde inceledik...

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