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Chp-İYİ Parti arasında "13 Şubat" anlaşmazlığı

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Giriş: 31.01.2023 14:12
6’lı Masa’nın ortak mutabakat metninin açıklandığı programdan yalnızca bir kaç saat sonra, İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili olumsuz sinyaller geldi."13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız" diyen Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’dan " bizde adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil" ifadeleri ile mesaj gönderildi.
Chp-İYİ Parti arasında 13 Şubat anlaşmazlığı
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