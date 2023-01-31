Chp-İYİ Parti arasında "13 Şubat" anlaşmazlığı

6’lı Masa’nın ortak mutabakat metninin açıklandığı programdan yalnızca bir kaç saat sonra, İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili olumsuz sinyaller geldi."13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız" diyen Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’dan " bizde adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil" ifadeleri ile mesaj gönderildi.