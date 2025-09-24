24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP İstanbul kongresine durdurma talebi! Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı
CHP İstanbul kongresine durdurma talebi! Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı

CHP İstanbul kongresine durdurma talebi! Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 12:10
CHP, İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2 Eylül'de İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması kararının ardından olağanüstü kongreye gidiyor. Ancak 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği'ne yazı gönderdi ve CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin tedbiren durdurulmasını talep etti. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural kongrenin yapıldığı salondan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP İstanbul kongresine durdurma talebi! Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı
CHP İstanbul kongresinde neler oluyor?
CHP İstanbul kongresinde neler oluyor?
CHP İstanbul kongresine durdurma talebi!
CHP İstanbul kongresine durdurma talebi!
Önemli bir kritik eşik aşıldı
"Önemli bir kritik eşik aşıldı"
Suudi Arabistan milli günü Ankara’da kutlandı!
Suudi Arabistan milli günü Ankara'da kutlandı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması
Türkiye olmadan sorun çözülemez
Türkiye olmadan sorun çözülemez
Türkiye ve Mısır’dan ortak tatbikat
Türkiye ve Mısır'dan ortak tatbikat
Avrupa’da hava sahası tartışması!
Avrupa’da hava sahası tartışması!
Gazzeli çocuklardan Başkan Erdoğan’a mektup
Gazzeli çocuklardan Başkan Erdoğan’a mektup
Milli Dayanışma Komisyonu bugün toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu bugün toplanıyor
Oy vermeyenler kara listede! Peşlerinde
Oy vermeyenler kara listede! Peşlerinde
Başkan Erdoğan bugün kimlerle görüşecek?
Başkan Erdoğan bugün kimlerle görüşecek?
Daha Fazla Video Göster