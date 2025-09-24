CHP İstanbul kongresine durdurma talebi! Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı

CHP, İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2 Eylül'de İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması kararının ardından olağanüstü kongreye gidiyor. Ancak 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği'ne yazı gönderdi ve CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin tedbiren durdurulmasını talep etti. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural kongrenin yapıldığı salondan aktardı.

