CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile Sevinç birbirine girdi! "Utanmaz herif ahlaksız" | Canpolat İmamoğlu'nu bombaladı: Babasının doktorunu aday yaptı

Türkiye 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor. Son olarak CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç katıldığı canlı yayında birbirine girdi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan CHP'ye ilişkin bomba açıklamalarda bulunan Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktorunun Bakırköy Belediye Başkanlığına aday olduğunu söyledi. İşte detaylar...

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