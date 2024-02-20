20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile Sevinç birbirine girdi! "Utanmaz herif ahlaksız" | Canpolat İmamoğlu'nu bombaladı: Babasının doktorunu aday yaptı

CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile Sevinç birbirine girdi! "Utanmaz herif ahlaksız" | Canpolat İmamoğlu'nu bombaladı: Babasının doktorunu aday yaptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2024 01:04
Türkiye 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor. Son olarak CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç katıldığı canlı yayında birbirine girdi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan CHP'ye ilişkin bomba açıklamalarda bulunan Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktorunun Bakırköy Belediye Başkanlığına aday olduğunu söyledi. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canpolat ile Sevinç birbirine girdi! Utanmaz herif ahlaksız
Canpolat ile Sevinç birbirine girdi! "Utanmaz herif ahlaksız"
CHP, DEM tuttu!
CHP, DEM tuttu!
İstanbul muradına ermeli
"İstanbul muradına ermeli"
Bakan duyurdu: Arama faaliyetleri durdu
Bakan duyurdu: Arama faaliyetleri durdu
Ankara adayı Turgut Altınok sahada! Ankara için projeleri neler?
Ankara adayı Turgut Altınok sahada! Ankara için projeleri neler?
Malatya’da teslim edilen deprem konutları!
Malatya’da teslim edilen deprem konutları!
Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Filistin mesajı: Yardım etmek kutsal görevimiz
Filistin mesajı: Yardım etmek kutsal görevimiz
CHP’nin logosu değişti!
CHP’nin logosu değişti!
Başkan Erdoğan ve Aliyev baş başa görüştü
Başkan Erdoğan ve Aliyev baş başa görüştü
İşte Feyza Altun’un paketlenme anı
İşte Feyza Altun'un paketlenme anı
Salda Gölü’nde kuraklık önlemi!
Salda Gölü’nde kuraklık önlemi!
Daha Fazla Video Göster