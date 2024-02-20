20 Şubat 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile Sevinç birbirine girdi! "Utanmaz herif ahlaksız" | Canpolat İmamoğlu'nu bombaladı: Babasının doktorunu aday yaptı
Türkiye 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor. Son olarak CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç katıldığı canlı yayında birbirine girdi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan CHP'ye ilişkin bomba açıklamalarda bulunan Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktorunun Bakırköy Belediye Başkanlığına aday olduğunu söyledi. İşte detaylar...