CHP ile İYİ Parti arasında gizli ittifak pazarlığı itirafları! Bu görüntüler sadece A Haber’de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP ile ittifak defterini tümüyle kapatmış hatta teşkilatlarına “işbirliği görüşmesi yapmayacaksınız” talimatı vermişti. Ancak ATV Haber’in ulaştığı görüntüler Meral Akşener’in o talimatının bazı bölgelerde “sözde” kaldığını gözler önüne seriyor. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu 2 partinin gizli ittifak planını ayrıntılarıyla anlattı. Feyzullah Keskin, yerel anlamda Kayseri’de ittifak yapıldığını söylerken Gürsel Erol Elazığ’da ittifak yapıldığını itiraf ediyor. Meral Akşener ittifak’a karşı çıksa da seçimi kaybetme korkusu yaşayan parti tabanı çoktan pazarlık masasına oturdu. Hatta bir birkaç il ve ilçede ittifak kuruldu bile. Gürsel Erol CHP’nin kazanma ihtimalinin olmadığı yerlerde gerektiğinde İYİ Parti’ye destek vereceklerini açık şekilde söylüyor. Feyzullah Keskin de Merak Akşener’in talimatına rağmen İYİ Parti’nin kendileri ile ittifak yaptıklarını itiraf ediyor. İşte gündeme bomba gibi düşen görüntüler…

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