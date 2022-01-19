19 Ocak 2022, Çarşamba
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CHP içinde "adaylık rekabeti" mi? Parti içindeki ayrışmada kim kiminle?
Millet İttifakı'nda ibre kimden yana? Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun 2023 planı farklı mı? İmamoğlu-Kılıçdaroğlu yarışı mı başladı? İttifakta kimlerin adaylık şansı bitti, kim kimi destekliyor? "adaylık kavgası" derinleşti mi? Gruplara bölünen CHP'de kim, hangi ismi istiyor? İmamoğlu-kılıçdaroğlu yarışı mı başladı? İttifakta kimlerin adaylık şansı bitti, kim kimi destekliyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.