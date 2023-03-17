17 Mart 2023, Cuma
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CHP-HDP görüşmesi ertelendi! Ne zaman yapılacak?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret etmesi planlanıyordu. Ancak söz konusu tarihin Çanakkale zaferinin yıldönümüne denk gelmesi tepkilere yol açtı. CHP de oy kaygısı nedeniyle yoğunluğu gerekçe göstererek görüşmeyi erteledi. İki partinin ne zaman bir araya geleceği henüz belli değil. Öte yandan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, altılı koalisyonda yer alan İYİ Parti ve diğer küçük partileri adeta topa tuttu. ''Hepsini toplasan HDP etmiyor, ama her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor'' dedi. Kenanoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığını en çok HDP'nin hak ettiği görüşünü savundu.