CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlerle ilgili garip sözler

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri üzen açıklamalara imza attı. Siyasi görüşünü beğenmediği öğretmenleri öğretmen olarak görmediğini söyledi. CHP Genel Başkanı'nın hedefinde Bilim Kurulu da vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri üzen açıklamalara imza attı.

Siyasi görüşünü beğenmediği öğretmenleri öğretmen olarak görmediğini söyledi.

Bu beş temel çözümü öğretmenlerin takdirine sunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenleri toplumun saygıdeğer lideri olarak tanımladı. İktidar sahipleri, bir gün çıkıp da, 'Öğretmenler, bu toplum için çok önemli ve hayatidir' dediler mi? Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere neden bir maaş ikramiye verilmiyor? Bayram gününde sizin sevinmeye hakkınız yok mu? 'Efendim, bütçede para yok'. Bütçede para var; öğretmene, ikramiye verme konusunda siyasi tercih yok. Tercih olsa verecek." dedi.

CHP Genel Başkanı'nın hedefinde Bilim Kurulu da vardı.

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