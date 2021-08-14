CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Afgan mülteci' tezatı! 24 saat geçmeden kendisini yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha kendisini yalanladı. Afgan mülteciler üzerinden siyasete girişen Kılıçdaroğlu, algı oluşturmaya çalışarak, 'Afganistan'dan sürüler halinde binlerce kişinin geldiğini' iddia etti. Bu açıklamanın üstünden 24 saat geçmemişti ki İran - Türkiye sınırındaki Kapıköy sınır kapısına giden Kılıçdaroğlu, ''Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok" dedi.