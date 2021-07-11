11 Temmuz 2021, Pazar
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan KHK'lılar hakkında skandal açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan FETÖ’cülere sahip çıktı. Skandal açıklamalara imza atan CHP'li Karaca, "Kesinleşmiş yargı hükmü bulunanlar, adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanacak" şeklinde konuştu.