30 Mart 2023, Perşembe
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CHP geçmişti de verdiği sözleri tutmadı! “Sana söz” diyerek vaadlerde bulundu
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Sana söz" sloganıyla sosyal medyadan seçim kampanyasını başlattı. Kılıçdaroğlu'nun bu sloganı geçmiş seçimlerde söz verip tutmadığı vaadleri de akıllara getirdi. İşte CHP'nin verdiği ama tutmadığı o sözleri...