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CHP geçmişti de verdiği sözleri tutmadı! “Sana söz” diyerek vaadlerde bulundu

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 16:24
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Sana söz" sloganıyla sosyal medyadan seçim kampanyasını başlattı. Kılıçdaroğlu'nun bu sloganı geçmiş seçimlerde söz verip tutmadığı vaadleri de akıllara getirdi. İşte CHP'nin verdiği ama tutmadığı o sözleri...
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