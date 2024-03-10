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CHP fondaşı Tele1'de 'Özel' skandal! FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı: Hainlerin Anayasa değişikliği ile ilgili argümanlarını kullandı

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Giriş: 10.03.2024 23:07
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor. Özgür Özel CHP'nin fondaşlığını yaptığı TELE1'de 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili olarak FETÖ'cülerin Anayasa değişikliği ilgili argümanlarını kullanarak yerel seçimler öncesi algı operasyonuna soyundu ve alçak terör girişimini aklamaya çalıştı.
CHP fondaşı Tele1’de ’Özel’ skandal!
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