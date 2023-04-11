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CHP fondaşı Can Ataklı'dan "Kılıçdaroğlu tek adam olacak" itirafı!

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Giriş: 11.04.2023 21:22
Türkiye'de seçimlere çok kısa bir süre kalırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizi yerini liste krizine bıraktı. Özellikle FETÖ ve PKK yandaşı isimlerin CHP ve İYİ Parti listelerinde kendilerine yer bulması büyük tepki çekti. Bunların yanında CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" olarak tanımladığı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday olması ortalığı karıştırırken CHP'li gazeteci Can Ataklı adeta partililere yalvardı. Ataklı "Pire için yorgan yakmayın" ifadelerini kullanırken bir de itirafta bulundu. Ataklı Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam' olarak devam edip sadece Çankaya'dan ülkenin yönetileceğini ifade etti. İşte detaylar...
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