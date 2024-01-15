15 Ocak 2024, Pazartesi
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CHP - DEM ittifakının kirli planı günyüzünde! PKK'nın siyasi ayağından art arda itiraflar: Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait
CHP Özgür Özel liderliğinde PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti'den oy dilenmeye devam ediyor. DEM Parti Eş Başkanı Yardımcısı Tayip Temel katıldığı canlı yayında CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede kirli pazarlığın ana maddesinin bebek katili Abdullah Öcalan olduğunu itiraf etmişti. Bu kez de sözde KCDK-E EŞ Başkanı Zübeyde Zümrüt, CHP ile yapılacak ittifakta Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi bir kirli plan ortaya bir kez daha dökülmüş oldu.